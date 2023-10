L'Irlandais Bernard Shaw a été distingué en 1925 pour une oeuvre "marquée à la fois par l'idéalisme et l'humanité, sa satire stimulante", souvent teintée "d'une beauté poétique singulière", affirme alors l'Académie.

Après avoir échoué comme romancier, l'auteur socialiste, écrit une soixantaine de pièces, dénonçant des abus sociaux.

La plus célèbre reste "Pygmalion" (1912) dont l'adaptation a donné naissance à la comédie musicale "My Fair Lady", un triomphe à Broadway porté par Julie Andrews, avant d'être transposée au cinéma et oscarisée. Parmi ses autres oeuvres, "César et Cléopâtre" ou "L'homme et le surhomme".

Pirandello, le théâtre comme parenthèse (1934)

Arrivé au théâtre après 50 ans, l'Italien y voit d'abord une parenthèse. Auteur de romans, poésies et nouvelles, c'est pourtant sa quarantaine de pièces qui le consacre aux yeux de la critique.

Deux ans avant sa mort, le Nobel le récompense en 1934 "pour son renouveau audacieux et ingénieux de l'art dramatique et théâtral". Il laisse notamment son empreinte avec "Six personnages en quête d'auteur", pièce sans actes ni scènes, mise en abîme du genre, avec des personnages qui contestent la représentation sur scène de leur drame. Echec à sa création en 1921, elle devient un succès puis est jouée à Paris et New York.

Eugene O'Neill, pionnier du théâtre américain (1936)

Avant Eugene O'Neill, le théâtre américain se limitait à des farces, des mélodrames ou des pièces moralisatrices. Ecoeuré par cette médiocrité, ce New-Yorkais d'origine irlandaise, renouvèle le genre, exprimant son sens tragique de la vie.

Son oeuvre domine le théâtre américain au même titre que Shakespeare ou Strinberg, qu'il admirait, affirme Roger Asselineau dans l'Encyclopédie Universalis.

La plupart de ses pièces ne sont pas jouées de son vivant et paraissent sans sa permission en 1950. On distingue "Le long voyage vers la nuit", son chef-d'oeuvre autobiographique, et "L'Empereur Jones", l'une des premières pièces où le héros est un Noir.

Il voit dans le Nobel, reçu en 1936, le "symbole de la reconnaissance par l'Europe de l'avénement du théâtre américain".

Samuel Beckett, le théâtre de l'absurde (1969)

Samuel Beckett, dramaturge irlandais, est primé en 1969 pour "son oeuvre, qui à travers un renouvellement des formes du roman et du théâtre, prend son élévation dans la destitution de l'homme moderne".

"En attendant Godot" est considéré comme le chef-d'oeuvre du théâtre de l'absurde: écrite en français en 1948, cette histoire met en scène deux personnages attendant un homme qui ne viendra jamais, Godot.

Devenu célèbre, il poursuit avec "Fin de partie" (1957) et "Oh les beaux jours" (1960-1962).

Son oeuvre épurée, minimaliste, dit son pessimisme sur la condition humaine - tout en étant burlesque.

À lire aussi

Dario Fo, le bouffon militant (1997)

Dramaturge d'extrême-gauche, metteur en scène et comédien, Dario Fo était un "homme-théâtre".

Le Nobel le récompense en 1997 car "il imite les bouffons du Moyen-Âge, en flagellant l'autorité et en faisant respecter la dignité des opprimés". Le jury cite deux de ses pièces les plus politiques: "Mystère bouffe" (1969) et "Mort accidentelle d'un anarchiste" (1970).

C'est un des auteurs italiens les plus joués au monde.

Harold Pinter, monument du théâtre britannique (2005)

Militant anti-impérialiste, Harold Pinter, considéré comme "le représentant le plus éminent du théâtre dramatique anglais de la seconde moitié du XXe" selon l'Académie, reçoit le Nobel en 2005.

Auteur d'une trentaine de pièces, le dramaturge décédé en 2008, a aussi écrit des pièces radiophoniques et des scénarios.

D'abord acteur, il perce avec "L'Anniversaire" (1958), l'une de ses premières oeuvres et une des plus jouées. Sa consécration vient avec "Le Gardien" (1959).

Ses pièces inspirées de son ami Beckett, ont une atmosphère très particulière, générant l'adjectif "pinteresque" pour décrire des situations apparemment innocentes basculant dans l'absurde.

Après la mise en scène, il s'engage dans un théâtre de plus en plus politique ("Le nouvel ordre du monde" ou "Ashes to Ashes").