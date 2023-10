L'écrivain Jean-Noël Pancrazi lauréat du Prix Prince Pierre de Monaco

La soirée, organisée à l’Opéra de Monaco, somptueuse salle construite par Charles Garnier, réunissait quelques grands noms de la littérature française : Tahar Ben Jelloun, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Dany Laferrière, etc. L’originalité de ce Prix est que son jury comprend à la fois des membres de l’Académie française et de l’Académie Goncourt, ce qui, chacun cultivant sa vision de sa littérature (et son ego…) donne souvent lieu à des belles joutes oratoires. Le jury est également composé de représentants des lettres québecoises, helvétiques, congolaises d’expression française et francophones de Belgique. C’est Yves Namur, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique qui est notre digne représentant dans cette assemblée.

Le conseil littéraire est présidé par la princesse de Hanovre, qui dispose d’une double voix en cas de partage. Lectrice assidue, elle exprime souvent ses arguments avec calme mais détermination. Ce Prix est intéressant à plus d’un titre. Les membres du jury étant des aussi, pour partie, membres de divers autres prix, il est arrivé que la distinction monégasque récompense des auteurs et autrices qui recevront plus tard d’autres prix littéraires hautement convoités. D’où l’intérêt de se faire remarquer par celui-ci. Ainsi, Annie Ernaux avait-elle remporté le Prix Prince Pierre de Monaco en 2021 avant de recevoir, un an plus tard, le Prix Nobel de littérature.

La Fondation Prince Pierre de Monaco a été créée le 17 février 1966 par le Prince Rainier III – dont on célèbre cette année, partout sur le rocher, le 100e anniversiare de la naissance – en hommage à son père, Pierre, grand protecteur des Lettres et des arts. La Fondation a pour vocation de favoriser la création contemporaine dans les domaines littéraire, musical et artistique. D’autres prix ont en effet été attribués. Le coup de Cœur des Jeunes Mélomanes a été remis la compositrice norvégienne Kristine Tjøgersen pour son œuvre Between Trees et le Tremplin musical à Zeno Baldi. Enfin, le Prix de la Principauté, décerné conjointement par les Rencontres Philosophiques, initiées par Charlotte Casighari, et la Fondation Prince Pierre de Monaco, a été remis à Jacques Rancière pour l’ensemble de son oeuvre.