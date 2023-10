L'écrivain irlandais Colum McCann y raconte la tragédie sans fin du conflit israélo-palestinien comme nul ne l’a fait avant lui. S’il a voulu se placer au plus près du vécu de Bassam Aramin et Rami Elhanan, deux pères, l’un palestinien, l’autre israélien, après la mort de leurs filles, Apeirogon demeure une œuvre de fiction, par son audacieuse construction, son engagement, ses points de vue démultipliés.

"Sept années de bonheur" d'Etgar Keret

Écrivain israélien le plus populaire en Israël, laïque de gauche et pacifiste, Etgar Keret (né en 1967 à Tel-Aviv) livre dans 7 années de bonheur une chronique des sept années qu’il a vécues entre la naissance de son fils Lev et la mort de son père. Ce recueil de nouvelles nous plonge dans la réalité israélienne, que Keret raconte avec humour.

"Une femme fuyant l'annonce" de David Grossman

Le fils de David Grossman est mort à 20 ans au Liban, lors de son service militaire, en 2006. C'est ce qui a poussé l'auteur à imaginer le personnage d’Ora, qui fait tout pour éviter l’annonce de la mort de son fils dans le conflit israélo-palestinien. Pour ce faire, elle quitte sa maison pour un voyage à travers la Galilée avec son amour d’enfance. Une plongée d’une grande justesse dans une société d’une rare complexité.

"Stupeur" de Zeruya Shalev

Née en Galilée dans un kibboutz en 1959, ayant échappé de peu à un attentat contre un bus à Jérusalem en 2004, Zeruya Zhalev raconte dans son dernier roman l'histoire de deux femmes, à un moment essentiel de leurs vies, sur un fond historique dramatique. En plongeant profondément dans l’âme humaine, la romancière montre comment l'histoire collective d'une société fracturée peut bousculer les liens privés.

"Une bouteille dans la mer de Gaza" de Valérie Zenatti

Tentative de dialogue entre une jeune fille juive et une Palestinienne, ce roman pour ados (mais pas seulement) plonge le lecteur dans les contradictions vécues par les jeunes vivant dans des pays en guerre. Sur fond d'attentats à répétition.