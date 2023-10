L’album “C’est le petit qui monte” sera offert à tous les bébés

Lorsqu’un tout-petit se retrouve avec un livre dans certaines consultations de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance), son premier réflexe consiste à glisser ses doigts sur la couverture comme s’il s’agissait d’un écran… Nombreux sont ceux qui, avant cela, n’ont jamais eu pareil objet entre les mains. Plusieurs enquêtes relatives à la lecture en nos contrées révèlent aussi la perte de mots. Deux des raisons pour lesquelles la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’ONE se sont associées afin d’offrir, dans tous les lieux d’accueil, un album à chaque enfant qui naît. Même si leurs parents ne savent ni lire ni écrire. L’essentiel est de partager un moment, de s’émerveiller ensemble, d’observer l’arbre, le lapin, l’oiseau, de deviner l’action et d’inventer, s’il le faut, voire de chanter son propre récit. D’apprendre aussi à manipuler l’objet, à se familiariser, à ne pas se laisser impressionner par lui et à le ramener chez soi ! Ce sera le premier et parfois le seul pendant longtemps à occuper la table basse du salon. Un cadeau inestimable et un enjeu non négligeable qui font partie du Parcours de lecteurs, une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui permet aux enfants de découvrir un livre d’un auteur ou d’une autrice belge édité par un éditeur belge, sélectionné suite à un appel d’offres et tiré à 65 000 exemplaires !