Décès de la poétesse américaine Louise Glück, Nobel de littérature

"La poésie de Louise Glück donne une voix à notre soif inextinguible de connaissances et de connexions dans un monde souvent peu fiable. Son oeuvre est immortelle", a salué son éditeur historique Jonathan Galassi de Farrar, Straus and Giroux dans un communiqué à l'AFP.

Son oeuvre, entamée à la fin des années 60 et célèbre pour son style fluide et sa sublimation de la beauté simple de la nature, lui a valu de nombreux prix prestigieux aux Etats-Unis.

Son recueil polyphonique "The Wild Iris" ("L'Iris sauvage", traduit tardivement en français), paru en 1992, lui a par exemple valu le prix Pulitzer, l'un des prix les plus prestigieux au monde.

En plus de 50 ans, l'autrice a publié une dizaine de recueils de poésie, des essais et un roman. Ce dernier, intitulé "Marigold and Rose : A fiction" (2022) propose une plongée incandescente dans la vie intérieure de jumelles très différentes.