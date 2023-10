Avec Les Dés, Ahmet Altan suit un jeune qui tue pour être un homme d’honneur. Un roman à suspense qui nous plonge dans la violence inscrite dans l’histoire de la Turquie, et l’absurdité des crimes d’honneur.

Ahmet Altan. ©DR

“L’amour” (François Bégaudeau)

Dans un très court roman, François Bégaudeau réussit à raconter 50 ans d’un couple. Sans jamais se plonger dans la psychologie ou la sociologie, uniquement en mettant bout à bout les petits faits qui font le quotidien, les printemps qui reviennent et repartent, sans drame ni joie particulière, François Bégaudeau nous touche et nous émeut.

François Bégaudeau. ©DR

“Fuck up” (Arthur Nersesian)

Paru en 1991 aux États-Unis, Fuck up est enfin traduit en français. Un texte underground, et culte, à la fois noir et jubilatoire, qui dresse le portrait d’un homme de vingt-trois ans. Ce roman trouvera idéalement refuge entre Hubert Selby Jr et John Fante.

Arthur Nersesian. ©DR

