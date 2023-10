"Le Seigneur des Anneaux" : une version plus conforme aux souhaits de Tolkien

"C'est une édition qui est très importante pour nous", nous explique Martin Vagneur, éditeur de l'œuvre de Tolkien chez Christian Bourgois. "Cette année marque un double anniversaire : à la fois celui des cinquante ans de la disparition de Tolkien et des cinquante ans de la publication du Seigneur des anneaux en français."

L’édition ultime

Mi-septembre, Martin Vagneur nous a montrés en primeur un des deux premiers exemplaires ramenés d’une imprimerie italienne. L'ouvrage est soigné avec sa couverture rigide, découpée d'un cercle révélant l'œil de Sauron - l'esprit du mal dans le récit. La tranche des pages est teintée de rouge et couverte d'écriture elfique. La reproduction des aquarelles de Tolkien est de qualité. Nous avons le sentiment de tenir en main l'édition ultime du célèbre livre aux 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est l'équivalent littéraire du director's cut d'un film.

"C'est absolument la volonté !", confirme Martin Vagneur. "C'était également le projet de cette intégrale dans son format britannique. Elle est considérée comme la deuxième édition compte tenu des ajouts à partir des notes qu'avait pris Tolkien à la fin de sa vie sur des petites corrections, des ajustements qu'il fallait faire. Tout cela à partir du travail de son fils Christopher Tolkien qui a été le gardien de son œuvre durant toute sa vie. Il a beaucoup complété. Il a permis d'aboutir à cette seconde édition du Seigneur des anneaux qui prend en compte les dernières volontés de son père." Tolkien a toujours envisagé Le Seigneur des Anneaux comme un seul livre. "Mais cela s'est révélé impossible après guerre en Angleterre à cause de la pénurie du papier. Il était impossible d'imprimer un ouvrage de cette taille avec des illustrations. C'est pour cette raison que Le Seigneur des anneaux a été initialement publié en trois volumes, alors que fondamentalement, ce n'est pas une trilogie."

Une nouvelle traduction

La traduction, déjà revue en 2014 par Daniel Lauzon, a été encore peaufinée par le traducteur. "La première traduction, au début des années 1970, est l'œuvre de Francis Ledoux. Cette traduction n'est plus utilisée aujourd'hui, mais elle garde une importance parce que c'elle a introduit l'œuvre de Tolkien en français." En 1973, le critique littéraire du quotidien Le Monde, s'étonne, déjà, de certains partis pris de Ledoux. "Le traducteur, mérite les plus grands éloges. Mais pourquoi […] s'est-il efforcé de franciser les noms : Bilbo devient Bilbon et Frodo devient Frodon ? L'œuvre de Tolkien est essentiellement anglaise, ses caractères, ses personnages, sa musique, tout est anglais…"

La nouvelle version corrige ces défauts. "Elle est à la fois plus complexe et moins littérale", commente encore Martin Vagneur. "Tolkien est à la fois un philologue et un créateur de langue, et on ressent cela dans la traduction de Daniel Lauzon. Il y a un parti pris créatif, en particulier littéraire et poétique, qui est beaucoup plus assumé. Il y a un effort important qui a été apporté, notamment sur le rythme et sur les sonorités."

De surcroît, elle a bénéficié des éclairages de Christopher Tolkien qui "a laissé des consignes très claires à destination des traducteurs étrangers pour mieux appréhender l'œuvre de son père." Paradoxe : elle crée un hiatus avec les versions françaises et sous-titres des films de Peter Jackson ou des jeux vidéo qui se réfèrent à la traduction originale de Francis Ledoux.

Martin Vagneur, éditeur de l'oeuvre de Tolkien aux éditions Christian Bourgois. ©Camille

Une odyssée littéraire

L'histoire éditoriale de l'œuvre de Tolkien, on le sait, est une incroyable odyssée littéraire qui explique que jusqu'à nos jours, même Le Seigneur des Anneaux est resté un work in progress qui trouve, enfin, son aboutissement.

Né en 1892, en Afrique du Sud, alors sous domination britannique, John Ronald Reuel Tolkien se passionne dès son plus jeune âge pour les langues saxonnes et scandinaves. Philologue de formation, il enseigne à Oxford à partir de 1925. Il nourrit déjà à l’époque la création d’un monde imaginaire, la Terre du Milieu. Il en imagine les peuples, les langues, les mythes et l’Histoire sur plusieurs millénaires.

"Tolkien est un cas d'école", estime Martin Vagneur. "Ce n'est pas le premier auteur d'heroic fantasy, mais le premier avec l'invention complète d'un univers. Ce qu'on appelle le world building. Il a créé des histoires à l'intérieur d'histoires plus longues, des contes et légendes de son univers, une cosmogonie, plusieurs langues, mais également des calligraphies, un univers esthétique en images."

Son ambition, dès le début, est de conter l'histoire de la Terre du Milieu dans Le Livre des Contes perdus. Ce projet deviendra ensuite Le Silmarillion. Mais Tolkien ne parviendra jamais à l'achever de son vivant. Au début des années 1930, il imagine une histoire pour ses enfants, Le Hobbit. Il la nourrit d'éléments du Silmarillion.

Du Hobbit aux Anneaux

Pour mémoire, Le Hobbit est le récit de l'aventure de Bilbo Bessac¹, un être de petite taille ou Hobbit qui vivait paisiblement dans un trou jusqu'à ce que des nains et un magicien viennent le solliciter pour les aider à retrouver un trésor gardé par un dragon. Dans l'aventure, Bilbo rencontrera des elfes, affrontera des arachnées géantes, des trolls, des orques et mettra la main sur un anneau qui a le pouvoir de rendre invisible…

Paru en 1937, Le Hobbit est un succès. Tolkien espère pouvoir publier Le Silmarillion, mais son éditeur veut une suite au Hobbit. Cette suite deviendra Le Seigneur des Anneaux. Elle prend à nouveau pour point de départ le protagoniste du Hobbit, Bilbo au moment où il lègue l'anneau qu'il a découvert à son neveu Frodo. Le créateur et maître de l'anneau, le terrible Sauron, envoie ses séides à la poursuite de Frodo, qui doit se lancer dans une quête dramatique pour détruire l'Anneau unique.

Emporté par l'imaginaire de Tolkien, le récit enfle, devient plus sombre, se nourrit de quantité de personnages et de péripéties. L'écriture, qui devait durer deux ans, s'étalera sur quatorze ans. Il a soixante ans quand paraît le premier tome du Seigneur des Anneaux en 1954 (la publication de la trilogie s'achève en 1956).

"Le Seigneur des anneaux est l'aboutissement de plusieurs versions et de plusieurs grandes digressions" commente Martin Vagneur. "Tolkien crée de manière très, très intense mais relativement déconstruite dans le sens où il a écrit beaucoup de versions, des mêmes textes, beaucoup de versions des mêmes contes, beaucoup versions des mêmes poèmes."

De son vivant, déjà, il doit revoir la première édition du Hobbit pour la rendre cohérente avec le récit du Seigneur des Anneaux. Quand ce dernier devient un succès d'édition au Royaume-Uni et aux États-Unis, il espère pouvoir publier Le Silmarillion. Mais les bribes écrites de celui-ci doivent aussi être accordées à l'évolution de son univers imaginaire.

"Le travail de son fils Christopher a permis de révéler ces évolutions" rappelle Martin Vagneur. "Il a travaillé toute sa vie à la complétion et la sauvegarde de l'œuvre de son père. Il a écrit la douzaine de volumes de L'Histoire de la Terre du Milieu. C'est un travail d'archives qui permet de comprendre au mieux le processus de création et d'invention de Tolkien."

Le Seigneur des Anneaux de et illustré par J.R.R. Tolkien, intégrale de luxe, Christian Bourgois, 1 389 p. 89 € (19 octobre)

1. Nous utilisons la dernière traduction des noms et patronymes.