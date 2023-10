La magie de nos forêts croquée en bande dessinée

Derrière cet ouvrage, un ingénieur forestier allemand qui, après avoir travaillé pendant de longues années en respectant les diktats de son administration régionale pour la gestion des forêts, décide de claquer la porte. Marié, père de deux enfants, il envisage un temps de s’expatrier vers la Suisse ou la Suède des pays qui ont une approche de la nature qu’il partage et respecte ; moins de coupes intensives, une gestion plus durable, sans, pourtant, ignorer la notion de rentabilité. Un modèle à réinventer qu’il va finalement pouvoir mettre en œuvre dans son pays, pas très loin de chez nous, au sud de Cologne, quand l’administration locale sera convaincue par son discours et lui confiera les clés de sa forêt de 1 200 hectares.

Une autre approche

Peter Wohlleben va transformer avec ses moyens la gestion de cette forêt. Il va surtout commencer à prendre des notes sur base de ses observations. Il met en lumière les interactions entre les arbres, l’entraide qu’il peut percevoir entre ces essences, les moyens de défense que ces feuilles, ces troncs, ces racines peuvent imaginer pour se protéger de l’appétit de certains animaux, grands ou petits. Il évoque même la mémoire des arbres,

Avec des mots simples, en vulgarisateur attentif et précis, il entraîne ses lecteurs dans une folle découverte de cette nature qui nous entoure et que nous connaissons si mal. Après avoir lu Wohlleben, ce lecteur ne se balade plus de la même manière dans les bois. Il n’entend plus l’agitation des feuilles avec les mêmes oreilles. Son carnet de notes, devenu un ouvrage littéraire en 2015, passionne des centaines de milliers d’Allemands avant de conquérir le monde et de devenir un véritable phénomène de librairies. Plus de 7 millions d’exemplaires vendus à travers le monde en plus de 30 langues.

Il faudra en abattre des arbres pour fabriquer le papier de ces ouvrages. Mais l’ingénieur a tout prévu. Il sait que le bois est une matière essentielle dans notre société. Pas question de tout sanctuariser. Mais dans son approche, l’homme doit cesser de vouloir tout régenter, tout dicter. La nature doit pouvoir reprendre ses droits sur certaines parcelles, certaines forêts. Pas partout. Là où c’est possible. Là où ce type de forêt peut apporter un plus à la nature et aux hommes. Sa gestion devient une philosophie et art de vivre. On vient le voir de loin. On étudie ses carnets de notes. On scrute les forêts primaires qu’il a fait naître. Un projet qu’il ne verra pas aboutir. Un legs pour les générations à venir.

Le succès planétaire de cet ouvrage donne évidemment des idées à l’éditeur de la version française de La vie secrète des arbres qui verrait bien une adaptation en bande dessinée.

À lire aussi

Une adaptation complexe

L’idée est séduisante mais le format de l’ouvrage initial, sorte de carnet de bord au quotidien, ne permet pas une simple transposition d’un média à l’autre. “Deux scénaristes s’y sont cassé les dents”, explique Fred Bernard, heureux “adaptateur” et scénariste de la version BD qui vient d’arriver dans les bacs de nos libraires.

”Je connaissais le travail de Peter Wohlleben, j’avais dévoré La Vie secrète des arbres et ses trois livres suivants. J’ai aussi beaucoup appris auprès de mon père. Mon frère et moi avons passé beaucoup de temps en forêt, avec ou sans lui… J’ai même songé un temps à devenir ingénieur forestier, avant de finalement abandonner une prépa en vétérinaire pour entrer aux Beaux-Arts. Comme les racines des arbres, la vie dessine rarement des lignes droites”, s’amuse Fred Bernard.

”En fait, c’est le dessinateur Benjamin Flao, avec lequel j’avais déjà travaillé qui a soufflé mon nom aux éditeurs. Cela faisait plus de deux ans qu’il attendait qu’un scénariste lui amène le texte à mettre en images mais rien ne venait. Comme il me connaissait et qu’il savait ma passion pour la nature, il a donné mon nom et tout est allé très vite”, poursuit Fred Bernard, éternel curieux du monde qui l’entoure qui est notamment l’auteur d’un très joli ouvrage titré Carnet d’un voyageur immobile dans un petit jardin. Un écrin dans lequel il prend le temps d’observer, saison après saison, tout un écosystème miniature qu’il rend sur papier avec de superbes aquarelles et des notes documentées sur la faune et la flore qui ont élu domicile dans son jardinet.

C’est gourmand, coloré, jamais rébarbatif et toujours piqué de quelques brins d’humour colorés.

Fred Bernard a la recette, Peter Wohlleben les ingrédients. Ils vont s’entendre et interagir à la perfection. “Les contacts étaient faciles, je parle allemand et, sans avoir la connaissance, la science de Peter, je ne suis pas un ignare dans le domaine”, lâche modestement le scénariste qui a revisité en profondeur l’ouvrage de Wohlleben. “Nous avons longuement discuté du projet à nous trois. J’ai expliqué ce que j’envisageais. Peter m’a rapidement laissé carte blanche, tout en conservant évidemment un droit de regard sur le livre”.

Fred Bernard va raconter une véritable histoire. Il va concevoir une authentique bande dessinée dont Peter, flanqué de son chien, sera le fil rouge et la forêt la vraie héroïne. Dans ce cadre, il va inviter des centaines d’espèces animales ou végétales, parfois microscopiques, à prendre possession des pages.

Gourmandise à tous les niveaux

La bande dessinée devient sans le dire, sans aucune lassitude une vraie encyclopédie de la nature qui nous entoure. La documentation est essentielle, la vulgarisation omniprésente et la patte de Benjamin Flao indispensable pour rendre le tout non seulement digeste mais aussi gourmand. Les couleurs, les aquarelles de l’artiste auquel on doit notamment La Ligne de fuite et de nombreux carnets de voyage, participent totalement à la réussite totale de cet ouvrage.

Le trio est magique. On entre dans un monde fabuleux qui vit à côté de nous. “Un monde rempli de secrets et de richesses insoupçonnés”, explique Peter Wohlleben dans son ouvrage. Fred Bernard reprend ces propos qui se poursuivent par cette proposition de foi qu’il dépose aux pieds des lecteurs dès les premières pages de la bande dessinée : “J’ai alors commencé à m’intéresser vraiment aux arbres et à les aimer. Ils ont beaucoup à nous apprendre ! Que l’on soit sensible ou non à la défense de la nature, la vie des hommes et celle des forêts sont étroitement liées pour le meilleur et pour le pire. Protéger les arbres, c’est protéger la terre et l’humanité tout entière”.

Il faut lire cette adaptation libre et enrichie de La vie secrète des arbres. Un bain de nature et un ouvrage didactique qui ne donne jamais de leçon. Qui permet juste de voir, de découvrir, presque de sentir ce monde d’une richesse absolue qui est sous nos pieds et devant nos yeux. Un régal.

À lire aussi

Peter Wohlleben - Fred Bernard - Benjamin Flao La vie scerète des arbre, Les Arènes, pp 240, 29,90 €.