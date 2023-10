Patti Smith, deux ouvrages publiés chez Gallimard : 366 jours en photos, son admiration pour Rimbaud

"Partager mes découvertes, passées ou récentes, célébrer des anniversaires, me souvenir de ceux qui sont partis, rendre hommage à notre jeunesse", ainsi Patti Smith explique-t-elle la démarche qui a conduit à ce très beau Livre de jours. Pour l'année bissextile 2020, Patti Smith commente 366 photos sélectionnées parmi des clichés pris avec son téléphone mais aussi d'anciens issus de polaroids ou d'archives - qui ne datent donc pas précisément de l'année dédiée ; il est loin le temps où elle ne figeait l'instant qu'avec un Polaroid Land 250, celui qu'elle tient en main en couverture du livre.

Greta Thunberg, Joan Baez, Bob Dylan

Les photos font référence autant à des personnalités qu’elle admire (de maintenant et d’avant) qu’à des membres de sa famille - ses enfants Jesse et Jackson, son mari Fred, son frère Todd, sa maman. Il est beaucoup question d’anniversaires, de visites de tombes, de souvenirs d’artistes qui ont marqué sa vie, tout autant que de petits et grands moments de son existence. Qui se déclinent chez elle (son bureau, sa chatte abyssine Cairo, ses livres,…) et lors de ses voyages (Japon, Islande, Mexique, Russie, Italie,…)

Artiste engagée, Patti Smith la francophile, très attachée à Rimbaud (voir ci-contre), se souvient aussi de Camus, reste à l’écoute du monde, sensible à la parole de Greta Thunberg comme elle le fut et le reste à celle de Martin Luther King, Joan Baez ou Bob Dylan.

Ces clichés et leurs légendes captent des fragments de vie - dont certains peuvent encore être des surprises.

Pour les lecteurs belges, outre une photo de Gand, on relèvera la vue qui sert d’illustration aux 30 et 31 décembre. Le public de l’AB à Bruxelles est en liesse, après un des concerts mémorables que ne manque pas de dispenser l’artiste à chacun de ses passages en Belgique. Ceux qui ont eu la chance de dégoter un précieux sésame pour le Festival des Libertés s’en rendront compte ces 19 et 20 octobre….

Patti et Arthur

En 1973, Patti Smith se fait offrir un billet d'avion pour Paris. Elle a 26 ans. Cela fait 10 ans qu'elle a fait la connaissance d'Arthur Rimbaud et sa Saison en enfer ne la quitte plus. Elle tient à se rendre à Charleville-Mézières, lieu de naissance du poète français (1854-1891) où elle est persuadée que festivités et commémorations battent leur plein pour le centième anniversaire de la publication d'Une saison en enfer. Elle n'y trouve qu'une "indifférence déconcertante", se souvient-elle dans la préface (Anniversary) de ce beau livre grand format publié par les éditions Gallimard à l'occasion, cette fois, des 150 ans du célèbre recueil.

Outre les neuf poèmes en prose rédigés par Arthur Rimbaud alors qu'il a 19 ans, l'ouvrage contient aussi des textes choisis et commentés par Patti Smith. "Quelques-uns des poèmes qui m'ont construite et inspirée tout au long de ma vie", explique la chanteuse américaine, qui aura 77 ans le 30 décembre prochain, dans l'introduction intitulée Tom Thumb's Blues Revisited. Sa sélection va de Ma bohème au Bateau ivre, de Soleil et chair à Vénus anadyomène, en passant par Ophélie, Le cœur du pitre, Le dormeur du val ou le Bal des pendus (pour n'en citer que huit sur dix-neuf).

Valeur ajoutée

La dernière partie de ce beau livre est composée de lettres que l'homme aux semelles de vent fit parvenir à sa famille depuis Gênes, Larnaca, Aden, Harar. Il comprend aussi son journal du retour de Harar à Warambot. Dans Mortal Shoes, Patti Smith revient sur cette "litanie de pérégrinations". Referme cette édition on ne peut plus originale, Génie qui clôt les Illuminations précédé, de nouveau, d'une analyse de Patti Smith, A venir.

En début d'ouvrage, un chapitre est consacré au fameux revolver qui faillit coûter la vie à Rimbaud, alors à Bruxelles avec son amant Verlaine. Dans The Gun, Patti Smith raconte l'avoir eu entre les mains alors qu'elle assiste, en 2014, à sa présentation à la Bibliothèque royale de Bruxelles - ce que démontre la photo du bandeau de couverture. Chacun titré en anglais, les huit textes rédigés par celle qui se révèle exégète, constitue une authentique valeur ajoutée.

Dans Un livre de jours, les 16 août, 22 et 23 octobre ainsi que le 10 novembre sont consacrés à Rimbaud. On y voit ainsi la ferme de la famille Rimbaud à Chuffily-Roche "là où le poète s'échina à écrire Une saison en enfer" qui appartient désormais à l'Américaine rimbaldienne.









Un livre de jours | Photos | Patti Smith, traduit de l'anglais (États-Unis) par Claire Desserrey | Gallimard, 399 pp., 26,50 €









Une saison en enfer | Beau livre | Arthur Rimbaud, photographies, écrits et dessins de Patti Smith | 168 pp., format 32x25 cm, 45 €

ET AUSSI

Œuvres complètes | Arthur Rimbaud | Etui anniversaire illustré édité par André Guyaux | Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1168 pp., 64,50 €

Une saison en enfer | Arthur Rimbaud, préface de Yannick Haenel, postface de Grégoire Beurier | Poésie-Gallimard, 96 pp., 5,90 €