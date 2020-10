À quatre reprises, Dieu a déjà conclu une Alliance avec les hommes : avec Abraham et les Patriarches, puis avec Moïse, puis avec Jésus et enfin avec Mohammed. Mais on ne peut pas dire qu’en 1916, au Moyen-Orient, les hommes aient bien compris son message, souligne l’écrivain algérien Boualem Sansal dans son nouveau roman Abraham ou La cinquième Alliance.