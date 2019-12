L’écrivaine Vanessa Springora raconte sa relation traumatisante, à 14 ans, avec Matzneff, pédophile assumé.

Le Consentement ne sort en libraire que jeudi 2 janvier mais a déjà suscité une vague inouïe de réactions en France, provoquant un choc dans le monde littéraire et médiatique.

Vanessa Springora, 47 ans, directrice des éditions Julliard, y raconte sa liaison avec l’écrivain Gabriel Matzneff. Il l’avait séduite quand elle n’avait que 13 ans et vécut avec elle quand elle en avait 14, une relation fusionnelle, sexuelle, prédatrice, alors que l’écrivain avait 50 ans et surtout des pratiques pédophiles assumées, et proclamées dans ses livres.

G. comme le nomme Vanessa Springora, avait déjà expliqué: « Ce qui me captive, c’est moins un sexe déterminé que l’extrême jeunesse, celle qui s’étend de la dixième à la seizième année et qui me semble être le véritable troisième sexe ».