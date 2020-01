Un personnage, un univers, une artiste, une humilité, la papesse du théâtre d’objet, elle est tout cela, et bien plus encore, Agnès Limbos, grande figure du théâtre, jeune ou tout public. Mais lorsqu’on demande à Veronika Mabardi, qui vient de cosigner avec elle Tu l’as trouvé où, ce spectacle? Précis de glanage théâtral, de la décrire en un seul mot, c’est la liberté qui surgit.

{{8}}

Connue dans le monde entier où elle tourne sans relâche depuis 36 ans et donne des masterclasses pour transmettre son art et sa passion, singulière et audacieuse, engagée depuis la prime adolescence, grande défenderesse de la politique poétique, clown tragicomique, Agnès Limbos, dont le nom ne dira sans doute rien au citoyen lambda, a obtenu, en 2002, à Montréal, pour Dégage, petit!, le Masque de la «production étrangère» ex æquo avec 4,48 Psychose de Sarah Kane, avec Isabelle Huppert.

Une reconnaissance bien méritée pour Dégage, petit!, pépite parmi tant d’autres, inspirée du Vilain Petit canard d'Andersen qui raconte, avec tendre férocité, le drame du rejet, de l’abandon, et a bouleversé de nombreux spectateurs, toutes générations confondues. Avant cela, il y avait eu Petrouchka (1984), de Stravinski, conté avec des doigts en guise de personnage sur la table, de la nanodanse comme le feront, des décennies plu tard, d’autres artistes tels Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael. Un spectacle joué 800 fois à travers le monde. Mais aussi Petit Pois (1987) ou comment une boîte de conserve renversée sur une table cernée d’un grillage dit le sort des déportés dans un camp de concentration.

[...]