Trois ans, trente ans, une vie entière que Timothée de Fombelle porte Alma en lui. Fresque sur l’esclavage, roman initiatique, épopée à la Dumas, récit palpitant, et sans doute bientôt bouleversant, ce nouvel opus répond aux espoirs. Qu’un tel auteur, un des meilleurs pour la jeunesse, traduit dans le monde entier, et auquel on doit les inoubliables Tobie Lolness ou Vango, s’empare d’un sujet aussi crucial, malheureusement romanesque, et trop oublié, ne pouvait qu’augurer du meilleur. Le voici, dans un livre hors format, pour tous, de près de quatre cents pages, ponctuées d’illustrations en noir et blanc du talentueux François Place, qui y a mêlé la délicatesse et la cruauté voulues.