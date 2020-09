La célèbre juge d’instruction va faire du bruit avec cette sortie qui plaira à ses fans et heurtera sans doute les autres.

On prend la même et on recommence. Mais dans un autre style cette fois. La seule et unique juge d’instruction bruxelloise connue bien au-delà de nos frontières pour les multiples récompenses offertes au documentaire Ni juge ni soumise, primé tant aux Magritte qu’aux César, frappe encore fort avec la sortie d’un livre, comme nous vous l’annonçions en exclusivité le 21 août dernier dans la DH.

"Tais-toi, si la justice m’était comptée", c’est le titre de l’ouvrage qui ne vous décevra pas si vous aimez le personnage. C’est très simple : vous allez même adorer le désormais populaire style Gruwez, vous allez rire autant que dans le film et surtout vous allez encore découvrir une série d’histoires plus passionnantes les unes que les autres qui font la vie d’Anne Gruwez mais aussi de ses collègues juges d’instruction. Vous aurez l’impression de l’entendre vous raconter toutes ses anecdotes.

Vous apprendrez également un tas de choses sur cette justice dont les dysfonctionnements ne sont pas passés sous silence, loin de là. C’est mal connaître notre juge d’instruction.

Si vous n’êtes en revanche pas un fan de l’excentrique et totalement atypique magistrate, rassurez-vous, vous y trouverez votre compte aussi.



(...)