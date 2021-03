Michèle Halberstadt est une femme puissante du cinéma français. Productrice et distributrice de films d’art et d’essai étrangers, elle a entre autres coproduit Rosetta des frères Dardenne. Elle est aussi écrivaine, auteure déjà de huit livres. Son nouveau récit, Née quelque part, est particulièrement émouvant et passionnant.