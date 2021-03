Comme toutes les petites villes touristiques américaines, Lahaina, sur la côte Ouest de l’île de Maui, regorge de galeries d’art présentant des oeuvres à la qualité, disons, discutable. Pourtant, cet après-midi d'avril 2018, impossible de ne pas pousser la porte de la DeRubeis Fine Art of Metal Gallery. Celle-ci exposait en effet des toiles de… Jim Carey! Mais qu’est-ce que l’acteur venait exposer sa peinture au fin fond d’Hawaï? Face à un improbable autoportrait en Christ aux couleurs bariolées, impossible de trancher: l’acteur a-t-il peint cette croûte au premier, au deuxième ou au 36e degré?

Sorti en 2017 (et disponible sur Netflix), Jim et Andy laissait exactement le même sentiment. Construit à partir d’images du making of inédit de Man on the Moon de Milos Forman, cet étonnant documentaire montrait comment Carrey s’était mis dans la peau de l’humoriste Andy Kaufman, au point de refuser d'en sortir en dehors du plateau. Là encore, difficile de savoir si l’acteur était à ce point imprégné de son rôle ou s’il jouait la comédie dans un happening permanent!

© Netflix

Fictionnaliser sa vie

Ce n’est pas son premier roman, coécrit avec le journaliste (notamment pour le New York Times) Dana Vachon et dont la traduction française est parue début mars au Seuil, qui va trancher la question… Comme son titre le suggère, Mémoires flous s’inscrit dans la même veine, mêlant habilement les lignes entre réalité et fiction. À tel point d’ailleurs que les sites people ont pu faire leurs gros titres sur le fait que Renée Zellweger (avec qui l’acteur avait eu une brève aventure sur le plateau de Fous d’Irène des frères Farrelly en 2000) restait « la femme de sa vie »… C’est sur cette confession d’un Jim Carrey en pleine dépression que s’ouvre le roman. Mais faut-il réellement croire l’auteur de cette farce qui, de façon schizophrénique, se met en scène à la troisième personne du singulier, comme un personnage?

Si le livre est rempli de souvenirs (notamment de son enfance pauvre au Canada), d’anecdotes et de réflexions personnelles, Mémoires flous n’a rien d’une autobiographie. Comme à son habitude, l’acteur exubérant de The Mask, Ace Ventura et Dumb & Dumber en fait ici des montagnes, se livrant à un exercice d’autodérision plutôt hilarant.

© D.R.

L’esprit de Mao

Mémoires flous nous présente donc un Jim Carrey au bout du rouleau, immense star hollywoodienne déchue, obligée d'aligner les films pour enfants pour entretenir son train de vie: villa luxueuse sur les hauteurs de Westwood, maison au bord de l’océan à Malibu, Porsche, toiles de maître, nouvelle femme… « La star nourrit le système. Le système nourrit la star », résument ses agents à un Carrey pleinement conscient de ses contradictions.

« Nous les artistes nous sommes tous des dramaturges est-allemands complices du régime », clame l’acteur dans un discours enflammé (cf. extrait), débité devant ses pairs lors d’une fête totalement orgiaque organisée dans sa villa, en présence des pontes de Disney, pour qui il doit tourner une adaptation des jouets en pâte à modeler Play-Doh (clin d’œil à son rôle dans l’adaptation du jeu vidéo Sonic).

C’est que, déçu du manque de reconnaissance de la profession — il n’a jamais été nommé à l’Oscar, même s’il a décroché deux Golden Globes pour ses compositions dans The Truman Show de Peter Weir en 1999 et Man on the Moon en 2000 —, l’acteur a sauté sur le nouveau projet de Charlie Kaufman. Le scénariste, qui lui avait écrit le magnifique Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (dont il partageait l’affiche avec Kate Winslet en 2005), lui propose de jouer une réincarnation de Mao dans son prochain film. Un rôle que Carrey prépare avec ardeur, en se plongeant dans les écrits de Marx, Trotsky et de Mao. De quoi lui faire réfléchir à son statut et au rôle de la célébrité au sein d’un système capitaliste agonisant, que le livre met en scène dans un final Grand-Guignol explosif!

© D.R.

Autoportrait explosif

Bourré de clins d’œil savoureux à sa vie et à sa carrière, Jim Carrey signe avec Mémoires flous un autoportrait burlesque, où l’acteur aborde avec ironie tous les sujets, de sa pratique assidue de la méditation transcendantale à sa consommation boulimique de docus Netflix, en passant même par le suicide de sa jeune compagne, retrouvée morte en 2015.

Plus largement, le roman est une satire féroce du microcosme hollywoodien — ses « amis » Nicolas Cage, Gwyneth Paltrow et Sean Penn en prennent pour leur grade, tout comme la dérive au tout numérique du cinéma américain, à laquelle l’acteur a largement contribué. Pour Carrey, cette société du spectacle est indissociable d’un système financier qui mène l’humanité à sa perte, à tel point que des milliardaires imaginent une fuite à la Pyrrhus vers Mars…

Somme des contradictions d’un homme et d’une époque, ces Mémoires flous révèlent les failles d’une star mégalo et attachante.

« Mémoires flous », publié par Jim Carrey et Dana Vachon au Seuil (304 pp., 19,50€). Traduit de l’américain par Sabine Porte. © Cote LLB

Extrait

« L’Amérique est un système de Ponzi fasciste en faillite! »

Les convives se turent, les fourchettes en argent se posèrent sur la porcelaine.

Il s’imagina en énorme dragon crachant le feu —

« Elle ne se soucie pas de ses malades, elle ne se soucie pas de ses pauvres. Elle ne protège pas ses enfants. Abandonne ses vétérans et des aînés. Le Dieu même de l’Amérique est une imposture, inventée par des colons pillards pour justifier le génocide des Indiens, une divinité barbare bénissant un peuple barbare, pardonnant le massacre des bébés au napalm au Vietnam, la famine infligée aux cinq mille Irakiens à notre époque. Et qui, à cette table, a perdu ne serait-ce que cinq seconde à y réfléchir? Non, nous noyons tout ça à coups d’affirmations positives sur nous-mêmes. Nous ne nous soucions même pas des nôtres. Les gens qui travaillent quinze heures par jours pour s’occuper de notre maquillage, notre coiffure, notre garde-robe doivent relancer les studios six ou sept fois avant d’être payés. Ils sont obligés de quémander pendant que d’autres siphonnent les intérêts de leur argent. Et pour commencer, quel est con qui a décidé qu’ils devaient bosser quinze heures par jour? »