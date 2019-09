Le scénariste de “De cape et de crocs” et le dessinateur de “Blacksad” ont uni leurs talents, pour le meilleur. “Les Indes fourbes” est un conte amoral jouissif, au scénario et au dessin bluffants.

Il faut voir Alain Ayroles et Juanjo Guarnido expliquer avec gourmandise, et la légitime satisfaction du travail très bien fait, comment ils ont monté leur coup. Le scénariste français prend la parole que lui emprunte le dessinateur espagnol, et vice versa. Partners in crime, comme on dit en anglais. Leur bande dessinée Les Indes fourbes est l’une des sensations de la rentrée.

(...)