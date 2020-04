Il y a un an à peine, les lecteurs francophones redécouvraient Elizabeth Jane Howard (1923-2014) avec la parution inédite en français de The Sea Change (1959), devenu Une saison à Hydra. Car si quatre des quinze titres que la romancière britannique a signés avaient été traduits dans les années cinquante, le reste de son œuvre n’avait pas encore franchi la Manche. Celle qui divorça trois fois - elle fut l’épouse d’un peintre (Peter Scott) puis de deux écrivains (Jim Douglas-Henry avant Kingsley Amis) - est l’auteure d’une saga familiale en cinq volumes, Cazalet Chronicles. C’est sous l’impulsion de son ex-beau-fils Martin Amis, écrivain à qui l’on doit notamment Le chien jaune et La zone d’intérêt (prix du Meilleur livre étranger 2015), qu’elle s’est lancée dans cette ambitieuse entreprise qui retrace l’évolution de la société britannique à travers trois générations de Cazalet, de 1937 à l’après-Guerre. Devenus des classiques en Grande-Bretagne où ils se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires, Étés anglais, À rude épreuve, Dans la tourmente, Nouveau départ et La fin d’une ère ont été publiés à partir de 1990 (ils paraîtront en français d'ici à mars 2023). Ils ont ensuite été adaptés en 2001 pour la BBC et en 2012 pour BBC Radio4, ce qui n’a pas manqué d’alimenter la curiosité.

Grande bourgeoisie

Née à Londres dans une famille de la grande bourgeoisie, Elizabeth Jane Howard a abondamment puisé dans son existence la matière de la saga des Cazalet. Ses parents, un vétéran de la Première Guerre mondiale et une danseuse devenue femme au foyer, sont ainsi directement transposés en l’un des couples de la deuxième génération. Dont les deux filles ont quelque prétention artistique. Chez les Cazalet, la tradition est immuable : quand l’été revient, les trois fils débarquent avec femme et enfants dans la propriété familiale du Sussex, située à une quinzaine de kilomètres à peine de la côte. Ils y retrouvent leurs parents, William et Kitty, mais aussi Rachel, leur sœur restée célibataire.

Les enfants au premier plan

Entre parties de tennis, pique-niques en bord de mer et balade à cheval, le temps s’écoule parfois moins paisiblement qu’espéré. Il est vrai que l’intendance exige une délicate orchestration, que les susceptibilités doivent être ménagées et que les va-et-vient vers Londres pour ceux qui poursuivent les affaires du clan (une entreprise spécialisée dans le commerce du bois) nécessitent des ajustements. De plus, il faut chaque année rééquilibrer la composition des chambres selon l’évolution des alliances entre enfants toujours plus grands.

L’atmosphère est généralement conviviale : on n’est pas dans Un été à Osage County, il n’y a ni déballages gênants, ni règlements de compte sanglants sous la plume d’Elizabeth Jane Howard. Les couples poursuivent leur vie, entre non-dits et chagrins, sous un éclairage nouveau, la promiscuité pouvant révéler quelques traits ou comportements inédits.

© National Portrait Gallery, London



Comme dans Une saison à Hydra, c’est la finesse de la psychologie des personnages et des mouvements entre eux qui donne à Étés anglais sa saveur, le tout sur un rythme soutenu (on passe sans cesse d’un personnage à l’autre) qui entretient le côté addictif du roman. Si les hommes sont, chacun à leur manière, emblématiques de la société qui est la leur et ont à porter la responsabilité de leurs choix (une maîtresse pour l’un, une carrière de peintre peu rémunératrice pour l’autre), les femmes sont enfermées dans leur rôle d’épouse et de mère. "Elle n’était pas malheureuse ; c’était simplement qu’elle aurait pu connaître une vie bien plus intense." Mais dans cette galaxie mise en place d’une plume alerte et classieuse, c’est surtout les enfants qui retiennent l’attention : leur sagacité et leur prescience des choses sont tout simplement magistrales sans jamais paraître factices ni exagérées. En leur confiant une présence de premier plan, Elizabeth Jane Howard fait preuve d’audace. Ainsi Louise (en qui l’on peut sans doute voir un double de l’auteure), qui rêve de devenir comédienne pour incarner le roi Lear, s’interroge-t-elle : "Et si rien ne se produisait de toute son existence ? Si elle demeurait simplement là, au-dessus du monte-plats, à vieillir ?" Pour conclure : "La vie qu’on nous impose ici n’a aucun sens".

Le premier volet s’achève à la fin de l’été 1938, à l’heure où l’Allemagne inquiète, ce qui ébranle nombre de Cazalet, quel que soit leur âge. Programmé pour octobre prochain, À rude épreuve laisse entrevoir la tempête à venir.

Elizabeth Jane Howard | Étés anglais | roman | traduit de l’anglais par Anouk Neuhoff | Quai Voltaire | 560 pp., env. 24 €. Disponible en format Kindle pour 16,99 €

EXTRAIT

"Ayant passé la moitié de la matinée à organiser la maison, Villy se trouvait un peu désoeuvrée. Elle avait des choses à faire, bien sûr, mais rien d'une suprême importance. Comme ma vie, songea-t-elle. Elle s'adonnait à l'apitoiement sur soi comme un buveur clandestin s'adonne à la boisson: elle ne pouvait s'en passer et se cramponnait à la conviction que personne ne soupçonnerait jamais son vice tant qu'elle le cantonnait aux moments où elle était seule. En fait, à la manière de ces buveurs qui refusent catégoriquement un verre lorsqu'il leur est offert, elle balayait d'un geste la sollicitude que son comportement suscitait parfois chez les autres. Elle ne voulait pas que ses chagrins soient réduits à de simples frustrations, son sens du tragique assimilé à du malheur ou, pire, à de la malchance ou à une erreur stratégique. La vertu, à ses yeux, devait être sacrificielle, et elle avait renoncé à tout pour épouser Edward."