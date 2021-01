On avait toujours eu un faible pour Pénélope Bagieu (Paris, 1982), auteure et dessinatrice de bandes dessinées inventives, qui donnait à voir un réel des plus réels et pourtant amusant, soucieuse de lire les signes de notre temps avec un décalage concerné, fait d’examens de soi-même - d’abord. En 2016, elle lance une entreprise, celle de raconter les récits de vie des femmes étonnantes et exemplaires, historiques mais non répertoriées par les savants. Aussi révoltées que des sans-culottes, mais précisément Culottées.