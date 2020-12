Poète, nouvelliste, romancière, autrice de pièces radiophoniques, de textes pour la scène, pour divers médias, pour les enfants, Caroline Lamarche est une artiste éclectique et talentueuse, une plume sur laquelle les lettres peuvent s’envoler, une écrivaine qui jouit depuis longtemps d’un franc succès d’estime. La voici à nouveau primée.

Après le prix Rossel pour son premier roman Le jour du chien (Minuit, 1996), le Prix Europe de l’A.D.E.L.F. (Association pour les écrivains de langue française) pour Dans la maison un grand cerf et le Prix Triennal de la prose de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2018, et surtout le prix Goncourt de la nouvelle, en 2019, pour Nous sommes à la lisière, Caroline Lamarche, à l’écriture exigeante et ciselée, poursuit sur sa lancée et vient de recevoir le Prix quinquennal de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Où s’arrêtera-t-elle?

Le jury a souligné la grande qualité de son œuvre littéraire et son grand engagement. «Il y a, dans l’écriture de Caroline Lamarche, une grande finesse et une attention ainsi qu’un véritable attachement à la littérature. Son univers est, par ailleurs, cohérent, et sa production constante. L’autrice est une femme de lettres engagée, attentive à toujours garder sa qualité littéraire, sans céder à des effets de facilité.» Nous avons rencontré la lauréate.

[...]