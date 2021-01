"Les orages", treize nouvelles émouvantes de Sylvain Prudhomme, qui explore l’intimité de la fragilité humaine.

Sylvain Prudhomme, après plusieurs romans et reportages petits et grands, avait vu le prix Femina 2019 consacrer son grand talent pour Par les routes, qui explorait avec finesse la mécanique du hasard, les errances du désir et de l’amitié. Voici qu’il publie Les orages, un recueil de nouvelles dont certaines ont paru dans des revues diverses. Écrites pour la plupart entre deux confinements, elles traduisent le souci de la fragilité humaine - peut-être exacerbé par l’agitation microbiologique de l’année écoulée. Pour autant il n’est pas question ici de cataclysme mondial. Le dérèglement n’est pas à chercher à l’échelle planétaire mais à celle de l’intime [...]