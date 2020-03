L’aventure que Christelle Dabos vit depuis 2013 n’a rien à envier aux péripéties de son héroïne Ophélie, qui doit passer d’une arche à l’autre et affronter de nombreux dangers, externes ou internes, afin de trouver sa véritable identité. L’autrice, née à Nice en 1980, et installée depuis quelques années à La Louvière, vient de publier La Tempête des échos, le livre 4 d’une saga fantastique et philosophique, La Passe-Miroir, qui a remporté un succès considérable, et s’est déjà vendue à cinq cent mille exemplaires et a été traduite en dix langues. Les perspectives d’une éventuelle adaptation au cinéma pourraient encore faire grimper les ventes, à l’image de l’engouement grandissant à la sortie de chaque nouveau tome.