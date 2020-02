Livres & BD Claire Bretécher s’en est allée : agrippine, Cellulite et les Gnangnan sont orphelins Hubert Leclercq

L es Frustrés, Agrippine, les Naufragés… trois des univers créés par Claire Bretécher en près de 60 ans d’une carrière qu’elle a dessinée avec humour et un sens de l’observation absolu dans un monde particulièrement masculin. Un IXe art dans lequel ce brin de femme est parvenu à se faire un nom à force de travail, d’humour et d’un vrai talent de conteuse et de metteuse en scène.