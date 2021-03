Le 7 janvier 2015, vers 11h30, Corinne Rey alias Coco est descendue se griller une cigarette en pleine conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Dans le hall du 10, rue Nicolas Appert, à Paris, la dessinatrice française est tombée nez à nez avec les frères Kouachi. Cagoulés, armés et enragés, les terroristes l’ont forcée à taper le code de la porte du journal avant de faire un carnage, juste après avoir prononcé cette phrase : "C’est Charb ou toi". Cet ultimatum l’a longtemps fait culpabiliser et elle a failli perdre pied. Le dessin l’a aidée à "faire barrage à l’insensé" et à expulser le traumatisme qui l’a rongée. Six ans après, elle publie le récit graphique Dessiner encore (Les Arènes BD). Ce jeudi 1er avril, en intégrant "Libération", elle devient la première femme caricaturiste d'un grand quotidien en France. Invitée d' Arts Libre, elle revient sur l'attaque du 7 janvier, son traumatisme, sa culpabilité, la liberté d'expression, l'assassinat de Samuel Paty, la "cancel culture", et son amour pour la famille "Charlie". Entretien.

Le ressac d’une vague : c’est l’image la plus appropriée pour symboliser ce traumatisme dans lequel vous baignez ?

...