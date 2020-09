En juillet 2019, Colson Whitehead avait les honneurs de la une du célèbre magazine américain Time sous le titre America’s storyteller. Pareille consécration d’un écrivain n’était plus arrivée depuis 2010 : Jonathan Franzen était alors élu Great American Novelist au moment de la parution de Freedom. Pour justifier ce choix, Mitchell S. Jackson, qui signe le portrait en pages intérieures, expliquait que "Whitehead est indéniablement l’un des plus grands de sa génération. À vrai dire, étant donné son âge, son succès, sa productivité et sa constance, il est même tout simplement l’un des plus grands écrivains américains vivants". Ces mots étaient prémonitoires puisque Colson Whitehead a reçu, le 4 mai à New York, un deuxième prix Pulitzer dans la catégorie fiction pour son roman Nickel Boys, paru en juillet 2019 aux États-Unis et en cette rentrée en français. Il a ainsi rejoint le cercle très fermé des auteurs doublement couronnés, aux côtés de Booth Tarkington, William Faulkner et John Updike. Surtout, il est le premier dont les romans primés sont parus consécutivement. Enfin, il est le seul écrivain afro-américain à figurer dans ce palmarès.