Notre-Dame de Paris, un monument. Un monument littéraire qui écrase toute autre référence. D’une brique de 59 chapitres et de nombreuses petites pierres, rejetons plus ou moins heureux de l’œuvre séminale, Victor Hugo, ce géant de la littérature du XIXe siècle, aura élevé la cathédrale plus haut que la flèche tombée dans la rage de feu de lundi soir, l’aura située au-delà des cartes, dans l’imaginaire mondial, et gravé ses murs dans la culture populaire. Une œuvre qu’il vouera à la fatalité.