Livres & BD Comment maintenir le ciment du couple ? Geneviève Simon

Ce n’est un secret pour personne : au cœur du couple, le temps qui passe aime distendre les liens, transformer la fougue en habitude, ternir les illusions, dégrader les amoureux en partenaires. C’est autour de cette évidence que Diana Evans (née à Londres d’un couple mixte, elle a passé une partie de son enfance à Lagos) a tissé Ordinary People, son troisième roman après 26A et The Wonder.