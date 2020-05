Depuis l’instauration du confinement, à la mi-mars, le monde de l’édition tourne au ralenti. Mais pas pour tous ses acteurs. Françoise Nyssen, présidente du directoire d’Actes Sud, ancienne ministre de la Culture d’Emmanuel Macron, se dit "complètement débordée : l’organisation est difficile. J’ai l’impression d’être dans un Gaston Lagaffe, avec les yeux qui me sortent des orbites !". Depuis Arles où nous la joignons par téléphone, elle reprend le fil des événements : "Depuis la fermeture des librairies, toute la chaîne est grippée, un écosystème s’est arrêté net. Or, quand on est en responsabilité dans un des maillons importants - en tant que ceux qui accompagnent les auteurs, qui portent les projets, qui risquent les investissements, qui gèrent des équipes nombreuses -, la seule chose importante est de penser à une reprise dans la sérénité et sans trop de casse."