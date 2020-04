Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au coeur.

Vendredi 13 mars 2020. Tout s’arrête. Un vendredi 13, diront les superstitieux. Après 4 représentations seulement, le théâtre où nous jouons ferme ses portes. Comme tous les théâtres. Comme tout le reste. La pandémie n’épargnera pas la Belgique - j’y avais cru un temps, on sait parfois se faire si discret.

Je ne le voyais pas venir si vite et si dangereux, ce virus. Pourtant mon imaginaire a été bercé par un grand nombre de récits "catastrophes". J’aurais dû être moins surpris. C’est que j’en ai lu, des auteurs qui se projettent avec assurance sur ce qui va advenir - des collapsologues aux transhumanistes en passant par les accélérationnistes ou les technophobes. Ça m’a toujours fasciné, cette capacité de spéculation. Souvent ça m’a perdu aussi. Et une fois ça m’a véritablement marqué avec la lecture de Normal de Warren Ellis.

Ce scénariste et auteur a écrit, en 2016, un court roman qui prend le problème à l’envers. Autant le dire tout de suite, contrairement à ce que promet le titre, rien n’est normal dans ce livre. L’histoire a lieu dans un hôpital psychiatrique assez particulier, coupé du monde, isolé au fin fond d’une forêt et dans lequel sont traités exclusivement ceux qui, à force de prévoir l’avenir, ont fini par craquer. On y retrouve des économistes, des urbanistes, des militaires, des ingénieurs, des administratifs… Tous ont en commun d’avoir trop "fixé l’abîme" à force de s’être penchés sur ce qui pourrait nous arriver. Et ça en devient drôle, très drôle même parfois. Ellis a l’art de dresser des portraits déroutants de ces acharnés de l’anticipation. Il nous propose une galerie de personnages usés par le jusqu’au-boutisme de leurs théories du futur. Usés par leurs postures. Rendus dingues et paranoïaques par trop de projections.

Mais, finalement, on n’y parle pas tant du futur que ça. On y parle surtout du présent de ceux qui cherchent à le prévoir. C’est ce changement d’optique que j’ai trouvé puissant. Parler du présent de ceux qui sont censés prévoir notre avenir. De leur présent trop anxiogène pour y voir clair au lointain. Et, à la fin de l’histoire, Ellis peint le tableau - esquissé avec humour - de tous ces "éclaireurs" en plein burn-out faisant la révolution contre leur institution psychiatrique, elle-même complètement démunie face à ce qui lui arrive.

Ce livre m’a à la fois effrayé et profondément rassuré. Effrayé, on comprendra pourquoi. Mais surtout rassuré, car c’est en creux une ode à notre capacité d’être imprévisible, résilient et de pouvoir chanter aux balcons de toutes les prophéties.