Ce que j’aime le plus, ce qui m’aide à tenir, en temps normal, c’est le mouvement. Mon père disait de moi, enfant : "Geneviève est une fille de l’air." Quand je bouge me viennent mes meilleures idées d’écriture. Comme si une fois que le corps était occupé, l’imagination pouvait enfin se déposer. Marcher, pédaler, danser, nager, donc. À toute force. Envers et contre tout. Aujourd’hui, le mouvement est devenu un luxe inestimable. Nager semble bien mort. Danser aussi, sauf dans la cuisine quand tout le monde a le dos tourné. Marcher alors, dans la ville ou la forêt. Et surtout, ces derniers jours, pédaler, pédaler à toute blinde. Ce plaisir-là, cette liberté-là. Je dirais même jouissance. Après être restée confinée des heures avec mes enfants que j’aime, qui sont ce que j’ai de plus cher au monde, dont je suis si fière, mais qui, dans ce moment critique, me tapent parfois sur le système, je pourrais me mettre à hurler tout à coup, mais je me retiens, je me force à sourire un peu plus, me répétant que c’est formidable cette expérience de confinement, anthropologiquement très instructif, nous tous ensemble - Juliette, ma fille de 14 ans, qui écoute sa musique à plein tube dans sa chambre si peu insonorisée, Ludo qui effectue des tirs cadrés dans l’escalier même si "Je t’ai déjà répété cent fois que cette maison n’est pas un terrain de foot !", Rose qui vient de décider de commencer une aquarelle sur le parquet du salon, sans oublier Joséphine, ma cadette, qui a raccourci les cheveux de toutes ses poupées avec les ciseaux à couture - je concentre ma pensée sur Nelson Mandela et l’étroitesse de sa cellule, de la contrainte peut naître quelque chose de positif, je me dirige vers le rez-de-chaussée, annonçant que je vais faire un tour, pas grand-chose, juste une petite demi-heure, "Maman va prendre l’air". "Je peux venir avec toi", demande souvent Joséphine. Je réponds qu’il ne vaut mieux pas. J’entre dans la buanderie. Je ferme la porte. Je décroche mon vélo du mur, j’enfile mon casque, je m’assieds sur la selle, je ferme les yeux et là, c’est parti, le monde pourrait bien s’écrouler, il n’y a plus que la route à perte de vue. Je traverse le boulevard, je file le long du canal, j’entends les cris des mouettes, les moulins à vent tournent, je respire l’air à pleins poumons. Dans les rues, il n’y a plus personne à présent, je brûle les feux, je monte sur les trottoirs, je prends les sens interdits. Finies les règles et les contraintes. Me voilà libre. Et quand il est l’heure de revenir, je pose mes deux pieds sur le plancher, je sors de la buanderie, je remonte l’escalier : "Maman est de retour, mes chéris !"