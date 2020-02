Après le beau parcours des, finaliste du Booker Prize et paru en français en 2016, Chigozie Obioma a de nouveau été finaliste du Booker Prize en 2019 avec). Né au Nigeria mais vivant désormais aux États-Unis, l’auteur puise dans la tradition et la cosmologie Igbo pour nourrir son deuxième roman, le narrateur étant le(soit l’esprit protecteur) du personnage principal. Désormais orphelin et débordé par la tristesse, Chinonso sait qu’il doit suivre le conseil de son oncle : trouver une compagne de vie. Par contre, il ignore que c’est précisément la jeune femme qu’il a détournée d’une tentative de suicide qui va bouleverser son existence. Entre Ndali et son sauveur, qui vont se revoir un peu par hasard, quelque chose de fort et de précieux va naître. Ce qui ne plaît pas aux parents fortunés de Ndali, qui veulent pour elle un mari à la hauteur de leurs ambitions.