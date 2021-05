Le décès est confirmé sur le compte Twitter officiel de l'auteur.

Son style très reconnaissable, plein de couleurs, a atteint des millions d'enfants de par le monde via entre autres sa "Chenille qui fait des trous", un de ses livres les plus connus. Au fil des pages, on y suit une chenille qui se grignote un chemin à travers toutes sortes de fruits et aliments. Si l'album est toujours en bonne place dans les rayons des librairies jeunesse, sa première parution date de 1969.

Eric Carle est décédé à l'âge de 91 ans, selon l'annonce de son équipe de communication. Il a écrit et illustré au cours de sa carrière plus de 70 livres pour enfants, vendant selon le New York Times plus de 170 millions d'exemplaires dans des dizaines de langues. Il était né à Syracuse dans l'État de New York, de parents immigrés allemands, mais avait déménagé en Allemagne à l'âge de six ans, avec sa famille. C'est là qu'il a grandi et suivi une formation artistique, à l'Académie des Beaux-Arts de Stuttgart, avant de revenir aux Etats-Unis en tant que jeune adulte.

© AFP

Il a travaillé comme graphiste (entre autres pour le New York Times) avant de connaitre le succès comme auteur et illustrateur.

Il avait remporté en 2003 le Laura Ingalls Wilder Award (désormais appelé le Children's Literature Legacy Award), prix spécialisé pour la littérature enfantine.