4

Que vaut "Sérotonine", le livre événement de la rentrée signé Michel Houellebecq

Une critique de Guy Duplat. "Sérotonine", le nouveau et mélancolique roman de Michel Houellebecq, est dans la droite ligne de toute son oeuvre. Mais en plus épuré, plus désespéré encore, et en même temps, plus tendre, habité par une folle ...