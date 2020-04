C’était ce samedi sur les ondes d’Europe 1. Le comédien français Philippe Torreton s’insurgeait : "Je ne vois pas pourquoi on ouvrirait une boucherie et pas une librairie !" Sauf que les choses ne sont pas si simples.

En Belgique, le Syndicat des libraires francophones de Belgique (qui regroupe 66 des 90 librairies indépendantes du sud du pays) a pris une position claire dans le contexte des mesures de strict confinement que nous connaissons : il n’était pas question de prendre le moindre risque. "Nous n’avons donc pas recommandé les livraisons, explique Gaëlle Charon, porte-parole du SLFB, parce que cela nécessitait de mettre certains d’entre nous sur les routes. Plusieurs librairies qui pouvaient se le permettre se sont quand même lancées, pour soutenir leur trésorerie. Mais il faut savoir que vendre un livre leur prend cinq fois plus de temps que d’ordinaire et que cela nécessite de trouver du personnel volontaire pour effectuer ces livraisons."

Messages de sympathie

Le problème de trésorerie est, pour ce secteur comme pour tant d’autres, patent. C’est ainsi qu’a germé l’idée d’une campagne spécifique. À quelques jours de la San Jordi, la fête de la librairie indépendante célébrée le 26 avril dans plusieurs pays européens, est ainsi lancée Lire, c’est vivre, une vente de bons d’achat solidaires. "Une façon d’investir maintenant pour acheter plus tard, soutient Gaëlle Charon. C’est aussi une manière d’inciter les gens à revenir nous voir et de maintenir le lien. Nous recevons beaucoup de messages de sympathie via les réseaux sociaux, et certains clients nous demandaient comment ils pouvaient nous aider."

Le principe est simple : il suffit de commander le bon d’achat par mail à une librairie indépendante, celui-ci sera envoyé une fois le paiement effectué. "Certaines librairies ont déjà commencé à les proposer ce week-end, et on peut dire que l’opération a bien démarré." En France, la plate-forme soutenirmalibrairie répertorie quelque 200 actions de soutien mises en place pendant la période de confinement. Le bon d’achat y connaît un franc succès. De bon augure pour les librairies belges.

Liste des librairies participantes : www.leslibrairiesindependantes.be