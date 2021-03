Ray Takahashi est un soldat américain qui, cet été 1945, revient de la guerre sans recevoir l’accueil habituellement réservé aux héros. À Placer County, au nord de la Caroline, là où il a grandi, on ne veut plus de lui. Et il peine à comprendre pourquoi, d’autant que c’est là qu’habite toujours Helen, qu’il n’a cessé d’aimer.

L’histoire de Ray, c’est un autre rescapé de la guerre - du Vietnam cette fois - qui nous la raconte. Hanté par les fantômes de ses camarades tombés à ses côtés, John Frazier est sur le point d’être happé par le démon de l’alcool quand il commence à s’intéresser au destin de Ray, qu’il va bientôt transformer en roman. Petit employé d’une station-service, il se cherchait une voie quand sa tante l’a involontairement mis sur la piste de Ray, dont elle a bien connu les parents. C’est alors tout un pan méconnu de l’histoire américaine qui se dévide sous nos yeux : le sort de dizaines de milliers de Nippo-Américains qui, après l’attaque de Pearl Harbor (en photo) en 1941, ont été envoyés dans des camps d’internement.

Déracinés, une nouvelle fois

Un matin donc, la famille Takahashi est montée "dans un autocar anonyme parmi des étrangers, à destination d’un lieu inconnu". Son rêve américain était déjà écorné par la réalité: Hiro, le père, arrivé du Japon en 1923 avant d’être rejoint par celle qui avait été choisie par d’autres pour l’épouser, devait toujours se contenter d’un emploi subalterne. Et l’amitié qu’il avait nouée avec le propriétaire qui l’employait et le traitait presque en égal n’y fit rien : ils allaient une fois encore être déracinés. Ce qui forgea le destin de leur fils. "Si Ray avait décidé de s’enrôler, c’était en réaction à ce que son père, sa mère et ses sœurs avaient subi, comme si la possibilité de ce choix pouvait effacer d’un coup tous ceux qui lui avaient été refusés." Ray espérait que sa loyauté permettrait à sa famille d’être libérée.

© Jessica Newham

Il faudra à John Frazier plusieurs années pour assembler les nombreuses pièces du puzzle, les différents chapitres de la vie des Takahashi se révélant à lui "par bribes successives qui viendraient combler les blancs" sans qu’il l’ait cherché. Secrets, nature du lien qui unissait les deux familles, trahison… Voilà l’écrivain qu’il souhaite devenir en possession d’un matériau unique, aux ramifications surprenantes.

En pays étranger

Avec Fantômes, son deuxième roman à être traduit en français, Christian Kiefer donne une voix aux Nippo-Américains qui, habitant pour certains la ville où lui-même a grandi et vit toujours, ont payé un lourd tribut à un conflit qui les dépassait. Plus encore, il dénonce les traumatismes de la guerre, la détresse des survivants et le poids de responsabilités qui dépassent les hommes - John était ainsi chargé de lancer les appels radio qui entraînaient les bombardements et semaient la mort. Phantom était d’ailleurs le nom que portaient les avions de combat américains pendant la guerre du Vietnam.

De retour de la guerre, John se sent en Amérique comme en pays étranger, ce qui exacerbe son empathie pour Ray. Et quand il en prendra connaissance, la notion de gaman (supporter ce que l’on ne peut maîtriser) si chère aux Japonais sera pour lui une troublante découverte qui se répercutera "dans [son] cœur tel le son d’une cloche".

Histoire de souffrance, de chagrin, de culpabilité, d’humiliation, de solitude et de deuil servie selon un scénario impeccable, Fantômes se révèle encore d’une acuité et d’une délicatesse rares, parsemé d’images fortes et servi par une écriture classieuse. Au sortir de cette lecture, on a comme l’impression d’avoir vu un grand classique du cinéma.

Christian Kiefer | Fantômes | roman | traduit de l’anglais (États-Unis) par Marina Boraso | Albin Michel | 275 pp., 22,90 €, version numérique 18 €

EXTRAIT

"Aucun des lieux que nous avions visités précédemment ne m'avait fait une telle impression: pour la première fois, je sentais concrètement la présence de Ray, il me semblait crédible qu'il soit monté camper sur cette crête après son retour au pays. Il devenait pour moi un être de chair et de sang qui avait foulé le sol de cette colline, agité de pensées, d'idées et de désirs. Je ne saurais pas expliquer cette impression, pas plus que je ne peux justifier le sentiment qu'il m'incombe d'écrire cette histoire, mais je comprenais qu'il ait pu venir là-haut avec un ami ou une amoureuse, ou tout seul par la suite, le coeur résonnant toujours des bruits et des sensations de la guerre."