Fascinée par les grands mouvements de l’Histoire et par ce que le romanesque peut apporter à leur compréhension, la journaliste et romancière Judith Perrignon s’est intéressée au déclin de la ville américaine de Detroit. Elle s’y est rendue, y a rencontré des témoins essentiels, s’est documentée. De ce riche matériau, elle a tiré Là où nous dansions, une étourdissante fiction qui captive de bout en bout.

De 2013, moment où Detroit est déclarée en faillite, le fil narratif remonte jusqu’à 1935, alors que la ville est ravagée par la grande crise. Entre ces deux effondrements économiques, Judith Perrignon fait palpiter le cœur des quartiers noirs. Avec une grande puissance, elle transmet le sentiment "d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi, la certitude qu’une ville qui sombre est aussi une ville plus ouverte, qu’il faut la prendre d’assaut, maintenir le bruit, le rire et quelques lumières allumées".

Jeunesse désoeuvrée

Le roman s’articule autour d’un événement pivot : la découverte du corps sans vie d’un jeune que les policiers peinent à identifier. Nous sommes en 2013 et peu à peu se dessine le profil d’une jeunesse désœuvrée, abandonnée dans le grand vide qui semble son seul héritage. La découverte macabre a été effectuée au pied d’un immeuble voué à la démolition, dernier vestige du Brewster Project et d’un passé qui se voulait révolutionnaire. Le déploiement de l’industrie automobile nécessitant des bras, la ville a accueilli nombre de nouveaux habitants, qu’il a fallu loger. Dans le sillage du New Deal, des investissements ont été consentis. C’est sous cette impulsion que les autochtones ont vu disparaître leurs maisons et leurs commerces au profit d’appartements flambant neufs. On leur a alors vanté le béton qui remplaçait leurs taudis, le confort censé améliorer leur quotidien, mais leur quartier y a perdu son âme.

Se réinventer sans cesse

Les changements urbanistiques sont permanents. Buildings vite construits ou bijoux de patrimoine art déco sont rasés sans ménagement pour satisfaire la frénésie immobilière, quand ce n’est pas la construction d’une autoroute qui impose son tracé. D’un projet à l’autre, Judith Perrignon témoigne de la manière dont les vies des habitants doivent sans cesse se réinventer - tout changement de repaire bousculant leurs repères. L’occasion pour elle de dépeindre une formidable communauté humaine qui se débat avec ces aléas, mais aussi contre la pauvreté, le racisme, les drames. Considéré comme un ghetto, ce quartier est avant tout un refuge.

© RIVAGES

Dans ces tours du Brewster Project où "tout se sait", les femmes sont aux avant-postes. "Personne ne cherche en elles l’empreinte et les cicatrices que laissent les enfants et les hommes, personne ne sonde jamais leur fatigue, leur solitude et leurs fous rires. Elles ne le font pas elles-mêmes." L’une doit se mettre à travailler quand son mari est emprisonné. Une autre ne parvient à s’installer dans un appartement qu’après le décès de son époux, qui s’opposait farouchement à ce qu’il considérait comme une régression. Une troisième voit sa fille prendre le chemin de la gloire grâce à sa voix.

Usine à tubes

Car Detroit, c’était aussi la musique, "le plus puissant des sortilèges". La ville a fait danser l’Amérique et peut-être la planète entière quand la Motown est devenue une usine à tubes. C’est là qu’ont grandi Stevie Wonder, Diana Ross et ses amies des Supremes. La musique est encore ce qui allège les semaines de Sarah. En première ligne face à la violence des hommes, cette policière affectée à la morgue joue de la batterie dans un groupe de rock. Alors que tout continue de s’effondrer, cette fraternité de la scène demeure. Hier comme aujourd’hui, la musique "est tout ce qui reste quand il n’y a plus rien".

Cette ville pionnière "qui se vantait d’avoir édifié le plus haut building, la plus grande gare, le plus grand magasin du monde" est devenue le cauchemar de l’Amérique. Judith Perrignon dresse avec brio l’inventaire de ce qui a disparu, de mutations en mutilations. Mais si le constat est sombre et l’avenir des plus incertains, ce n’est pas ce que l’on retient de la lecture de Là où nous dansions, car dans ce formidable hommage à ceux qui ont fait l’histoire de Detroit et y sont restés malgré tout transparaissent une énergie et un espoir rares. Ode à la ténacité de ceux qui ont lutté pour se ménager des espaces de compromis avec la servitude, il témoigne d’un élan de vie peu commun, rendu avec une conviction si palpable qu’elle galvanise chaque page.

Judith Perrignon | Là où nous dansions | roman | Rivages | 346 pp., 20 €, version numérique 14,99 €

EXTRAIT

"Elle aime l'empreinte de cette ville sur lui et en lui, sa façon d'y vivre, d'encaisser, de comprendre, de se taire, de jeter des regards circulaires avant de sortir de sa voiture, puis de plonger, de ne rien dénouer, mais de déjouer sans cesse. Jeff est à lui seul une forme de loi, une trêve avec le danger, un pacte fragile avec cet endroit où il est né. Il fait avec cette ville ce que Sarah fait avec ses morts, il lui rend vie, des mouvements."