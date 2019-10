Ce jeudi 10 octobre à 13 h précises, selon un protocole bien réglé, sur les marches de l’Académie suédoise, seront annoncés les deux lauréats du Prix Nobel de littérature pour 2018 et 2019. Pourquoi deux ? C’est le résultat du scandale énorme qui a failli tuer le prix le plus prestigieux du monde, et qui fut déjà attribué 113 fois sans autres interruptions que celles causées par les guerres mondiales.