Saviez-vous que le discours d’investiture de George Washington, premier président des États-Unis, fut le plus court du genre : il ne comptait que 1429 mots et ne dépassa pas dix minutes ? Qu’à l’inverse, celui de William Henry Harrison, prononcé par un glacial jour de janvier fut le plus long, mais que son mandat fut le plus éphémère : interrompu par sa mort consécutive à une pleurésie, ne dura que 30 jours ? Qu’Abraham Lincoln était le fils de parents illettrés du Kentucky ? Qu’un seul président a exécuté deux mandats non consécutifs ? Qu’Edith White, seconde épouse de Woodrow Wilson, s’empara secrètement des commandes du pays de 1919 à 1921, lorsque le président, victime d’attaques cérébrales, se retrouva dans l’incapacité de gérer les affaires de l’Etat ? Que Nancy Reagan a fait nommer trois astrologues conseillers de son président de mari Ronald ?

Quand l’auteur français Hervé Bourhis se passionne pour un sujet, il en fait une petite encyclopédie dessinée. Le Petit livre rock a été le premier d’une collection dans laquelle on trouve notamment Le Petit livre Beatles, Le Petit livre de la Black Music, Le Petit livre de la bande dessinée ou Le Petit livre de la Ve République.

A changement d’éditeur (au revoir Dargaud, bonjour Casterman) changement de titre, mais pas de formule, rodée et diantrement efficace. La Maison Blanche, histoire illustrée des présidents des USA de George Washington à Donald Trump raconte, avec vivacité, humour et souci du détail, tous ceux – uniquement des hommes, jusqu’ici – qui ont occupé la fonction suprême aux États-Unis. Ce livre, comme les précédents du même genre, “traitent de sujets qui me passionnent depuis l’adolescence”, précise Hervé Bourhis.

Le premier livre "global" en français sur tous les présidents

Des séries comme la Maison-Blanche (The West Wing, en V.O.) ou House of card” ont éveillé son intérêt pour les présidents américains. Des lectures aussi, et en particulier... les ouvrages sur lequel il ne parvient pas à mettre la main : “Ça fait longtemps que j’achète des biographies de présidents, et je me suis rendu compte que c’étaient toujours les mêmes dont on parle : Washington, Lincoln, Kennedy… Mais des présidents des États-Unis, il y en a quarante-cinq. J’ai cherché un livre global qui rassemblait tout, pour me rendre que compte que ça n’existe pas (en français, NdlR). Je me suis dit que j’allais le faire, parce que je fais aussi ce genre de bouquins pour apprendre”.

Pour nourrir son propos, Hervé Bourhis s’est livré durant trois mois à un patient travail de documentation. Il a lu tout ce qu’il pouvait trouver en français, “encore que sur les présidents du XIXe siècle, il n’y a pas encore de livres. Je suis allé chercher de la documentation sur le site de la présidence à Washington, où il y a à la fois énormément d’information sur les présidents, mais aussi les Première dames. Ça a été ma source principale pour les présidents méconnus”, précise l’auteur.

Une fois ce travail effectué, Hervé Bourhis a vérifié, trié et hiérarchisé les informations pour les présenter de la manière à la fois la plus complète et la plus lisible. “En gros un président a droit à deux pages, quatre s’il fait deux mandats” – Lincoln, Franklin Roosevelt (quatre mandats !) et Richard Nixon ont droit à six pages. “Pour chacun d’eux, je fixe des rendez-vous : son CV, la First lady, le vice-président, les guerres, les nouveaux États qui entrent dans l’Union… Puis j’essaie de trouver un équilibre entre la grande et la petite histoire. Si je parle d’événements très durs comme les guerres, l’esclavage, le problème amérindien, j’offre une respiration en insérant une anecdote plus rigolote, pour que la lecture soit plus agréable. J’intègre aussi des éléments de pop culture sur les chansons, les films qui parlent du président en question, je montre le billet de banque sur lequel il figure…”

Il n'est pas de président parfait... mais certains sont pires que d'autres

A la lecture de ce qu’il sait et de ce qu’il apprendra dans ce livre, chacun se fera sa propre idée des présidents les plus marquants et de ceux qui étaient le moins dignes de la fonction. Tout en précisant que son point de vue est celui d’un Européen, Hervé Bourhis estime qu’Abraham Lincoln force l’admiration. “Il a été érigé au rang de demi-dieu aux États-Unis. Ça avait l’air d’être quelqu’un d’assez épatant, intellectuellement très intéressant et qui en plus avait beaucoup d’humour… Mais les demi-dieux, ça n’existe pas. Si Lincoln a favorisé la libération des esclaves, c’était pour qu’ils partent au Liberia (pays d’Afrique de l’ouest créé par la Société américaine de colonisation pour accueillir les esclaves libérés, NdlR). Il ne voulait pas qu’ils restent sur le territoire américain. Kennedy n’a été président que trois ans. Il avait une aura exceptionnelle, alors que finalement, c’est surtout Johnson qui a concrétisé son programme”.

Il n’y a pas que des grands hommes, dans la liste des quarante-cinq présidents. On y recense des suprémacistes blancs comme Andrew Johnson, patentés ; un hypersomniaque addict au golf en la personne de William H. Taft ; Nixon n’est pas surnommé “Richard le roublard" ("Tricky Dick") pour rien.

Hervé Bourhis ne s’accorde pas le droit de désigner le plus mauvais d’entre eux, mais pointe qu’il y a vingt ans, des spécialistes de la politique américaine ont établi une liste des meilleurs présidents et aussi des pires. “Dans la seconde catégorie, celui qui arrive en tête est Warren Harding, qui était le plus corrompu, qui organisait des fêtes alcoolisées pendant la prohibition. Buchanan, prédécesseur de Lincoln est également cité.” Le président sortant, Donald “doit au moins être sur le podium”, estime Hervé Bourhis. “Il n’a jamais compris ce que réclamait le statut de président. Il ne l’a jamais endossé et il est toujours resté un homme de télévision. Il n’a aucune notion de ce qu’est le bien commun”.

La Maison Blanche, Histoire illustrée des présidents des USA de George Washington à Donald Trump, Hervé Bourhis, Casterman, 156 pp. en couleurs, env. 22 €

La guerre et la question noire comme constantes

La façon dont Hervé Bourhis a conçu son ouvrage place sous une lumière crue deux constantes de l’histoire des Etats-Unis : la guerre et la question noire.

Herbert Hoover et Ronald Reagan sont les deux seuls présidents sous les mandats desquels les Etats-Unis n’ont pas été engagés militairement dans un conflit (du moins, officiellement). Tous les autres ont été, certes à des degrés divers, des présidents de guerre. On pense bien sûr à la guerre de Sécession, aux deux guerres mondiales, à la guerre de Corée, à celle du Vietnam ou encore aux guerres du Golfe et d’Irak. Mais il y aussi “des guerres assez méconnues, qui sont semi-coloniales ou des guerres qui sont commercialo-militaires, quand il s’agit de faire des incursions dans un pays défendre les intérêts d’une entreprise américaine. Il y a eu énormément de guerres contre les Indiens, notamment six pendant qu’en même temps se déroulait la guerre de Sécession. Il y des présidents qui mènent six-sept guerres à la fois”, précise Hervé Bourhis.

Au tournant du XXe siècle, les réponses brutales, apportées pendant trois siècles par les nouveaux occupants ont “réglé” la question indienne, les habitants originels du territoire ayant été chassés, décimés et marginalisés.

Présidents esclavagistes

La question noire, en revanche, n’a cessé de hanter les Etats-Unis des temps de l’esclavagisme jusqu’à aujourd’hui. Elle traverse, en filigrane, l’histoire de la présidence américaine. “Jefferson, qui est l’auteur de la phrase de la Déclaration d’indépendance “Tous les hommes sont créés égaux” avait 250 esclaves. Les huit ou dix premiers présidents étaient planteurs, avaient des esclaves, c’est de là qu’ils tiraient leur richesse et il n’était pas du tout question de remettre ça en question”, rembobine l’auteur. Qui rappelle que “si les abolitionnistes ne supportaient pas l’esclavage considéré comme inhumain et contraire à leurs valeurs religieuses, peu de gens voulaient que les noirs libérés restent sur leur territoire”.

Le racisme a plus d’une fois été chez lui à la Maison-Blanche. Andrew Johnson, le successeur de Lincoln refusait d’accorder la citoyenneté aux Américains noirs et le progressiste Woodrow Wilson “était ouvertement raciste, ségrégationiste, admirateur et soutien du KKK”, écrit Bourhis. La plaie suppure encore, près de 250 ans après la déclaration d’Indépendance. Bien qu’il se défende d’avoir “fait plus pour la communauté noire qu’aucun président avant lui, à part peut-être Lincoln”, l’attitude du président Trump a son endroit et pour le moins ambigüe.

Comme un dessinateur de presse de l'Histoire

La réalisation d’un livre comme celui-ci réclame du dessinateur une bonne dose d’imagination, pour respecter son canevas en évitant de lasser son lecteur. “On se retrouve à dessiner quatre, cinq, voire vingt fois le même personnage qu’on vient de découvrir”, témoigne Hervé Bourhis. “C’était plus facile pour Lincoln mais pour Hayes, ou Fillmore, tous ces types dont j’ai découvert l’existence en dessinant le livre, il faut passer pas mal de temps pour les saisir. D’autant que ce sont des personnages d’avant la photographie. Ils ont des gueules incroyables”. Par ailleurs, tous les sujets ne donnent pas facilement à l’illustrateur. “Les moments les plus mythiques ont quand même été illustrés, comme la piste des larmes avec les déplacements de population. Et quand on ne sait pas quoi dessiner, on fait une blague, comme un dessinateur de presse.”