En poste au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans, le journaliste belge (et désormais britannique) Marc Roche ne cache pas la fascination que lui inspire Elizabeth II. La Libre a discuté avec lui de l’ouvrage Elle ne voulait pas être reine qu’il a consacré à la Reine, âgée de 94 ans, dans lequel s’entremêlent la grande et les petites histoires de soixante-huit ans de règne.