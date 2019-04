Les éditeurs, membres de l’Association des éditeurs belges (Adeb), le Centre de littérature jeunesse de Bruxelles et la Foire du livre de Bruxelles, ont décidé de se mobiliser pour sensibiliser le grand public, les entreprises et le monde de l’enseignement à l’importance de la lecture. Ils veulent apporter leur contribution à l’indispensable combat en faveur de la lecture et de la maîtrise du français.

