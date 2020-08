Fragmenté, rythmé et répétitif, le monologue entêtant de Fatima Daas brasse une partie de vie comme une longue poésie, entre slam et prière. Qui rappelle combien l’origine, le sexe, la religion, la place dans la fratrie, le sens d’un prénom et les lois d’une culture déterminent et peuvent troubler un parcours identitaire.