Voici la programmation de la Foire du Livre ce jeudi.

Le rendez-vous de "La Libre"

"Tous nos enfants sauf un", avec Patricia Vergauwen et Francis Van De Woestyne (13 h, Grand-Place du Livre).

Les rencontres

"Éducation à l’esprit critique", atelier pour comprendre les enjeux de notre société consumériste (15 h, atelier).

"Le règne de l’enfant-roi", avec Bruno Humbeeck (16 h, Grand-Place du Livre).

"Mythes et stéréotypes autour du viol", avec Joëlle Delmarcelle, Laure Chartier et Zoé Spriet (17 h, Grand-Place du Livre).

"La poésie comme mode d’emploi du monde et l’en vert de nos corps", avec Pascale Seys et Christine Van Acker (17 h, À la p(l)age).

"La loi et moi : quand les citoyens s’en mêlent", avec Philippe Mahoux, Jean Blairon, François Desmet (17 h, scène verte).

"Une nouvelle histoire de Bruxelles", avec Arnaud de la Croix (18 h, scène verte).

Rencontre avec Thomas Lavachery (10 h, 11 h et 14 h, scène rouge).

Journée de la traduction, avec un programme de douze rencontres - dont "Traduire d’une rive à l’autre : Maroc, quel catalogue pour quelles maisons d’édition dans un pays multilingue ?", avec Hassane Darir et Fatiha Haib (12 h, place de l’Europe), et "Oufti, c’est tof ! Redécouvrir, partager et transmettre sa langue régionale" (15 h, scène Fintro).

Les dédicaces

Gérard Adam, Nicolas Ancion, Jeanne Ashbé, Alessandro Baricco, Abdelkader Benali, Saad Bouri, Laëtitia Danae, Luc Dellisse, Xavier Deutsch, Paul Emond, Catherine Girard-Audet, Geneviève Guibault, Annelise Heurtier, Bruno Humbeeck, Paul Kawczak, Ilios Kotsou, Karine Lambert, Eric Lamiroy, Diane Meur, Mohamed Nedali, Marc Pirlet, Rodney Saint-Eloi, Saive, Francis Van de Woestyne, Patricia Vergauwen, Philippe Vandamme et Bastien Vives.