"Game of Thrones" en livre audio, c’est 233 heures d’écoute et un record mondial Livres & BD Geneviève Simon

© AP Ecouter "Game of Thrones" en livre audio, c'est possible! Encore faut-il s'armer de patience.

Avec un cumul de 233 heures d’enregistrement pour quinze volumes, Bernard Métraux détient avec Game of Thrones un record mondial. "Pour amuser mon fils, j’ai contacté le Guiness Book qui me l’a confirmé", lance-t-il avec une pointe de fierté. Ce projet titanesque, il l’a abordé petit à petit. "Si on m’avait prévenu qu’il fallait les faire tous, je serais parti en courant ! Mais chez Gallimard ils ont été très habiles : on a avancé progressivement. Arrivé au septième ou huitième, il y a eu un point de non-retour. Et puis on se prend au jeu, aussi."