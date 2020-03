Elle avait vingt ans, la vie devant elle et, cet été-là, elle était hôtesse d’accueil au Festival d’Avignon. Souriante et sociable - elle dit sa "volubilité congénitale" qui "la ferait beaucoup rigoler, même avec une plante en pot" -, Giulia Foïs, ce soir-là, celui du 24 juillet, quitte ses amis et le cœur de la ville pour aller récupérer sa voiture qui est garée de l’autre côté des remparts. Un homme s’approche, il prétend être en galère : on lui a volé sa voiture, peut-elle le conduire au commisariat ? Elle dit oui. Il monte. Le prédateur est dans la place et la vie de Giulia vient de basculer…

Tabassée, menacée d’un cutter, elle va être violée, réduite en miettes, détruite au-dedans quand le dehors n’affiche pas assez de stigmates au goût des gendarmes qui prennent sa plainte. "Dommage, elle est même pas défigurée", dira le commissaire.

(...)