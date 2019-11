Ce midi-là à Paris, Edgar Morin, 98 ans, mange léger, mais avec un appétit aussi pétillant que ses yeux: une cassolette de coques préparées en face, « chez Marcel, c’est très bon », nous dit-il avec cette chaleur humaine qui caractérise tout entretien avec lui.

Sa femme Sabah, près de 40 ans plus jeune que lui, est là, qui partage sa vie depuis qu’il y a dix ans, il a rencontré au Festival de Fès cette brillante sociologue marocaine qui a enseigné à Paris I. Il lui consacre un très beau chapitre à la fin de son livre.

Le couple vit désormais dans un quartier calme du vieux Montpellier mais lorsque Morin est à Paris, c’est avec un agenda de ministre. Ce midi-là, il se préparait à une matinale à France culture, un rendez-vous avec Edwy Plenel, une interview dans Libé, un dîner de gala,…

Né en 1921, il est un des plus grands penseurs du XXe siècle. Des universités d’Amérique latine et une chaire à l’Unesco portent son nom. Lire ses souvenirs, c’est plonger dans la Résistance, croiser Marguerite Duras, dialoguer avec les philosophes d’après-guerre, voyager dans le monde, admirer cette « pensée complexe » qui refuse de réduire le monde à des principes explicatifs figés. C’est la grande Histoire écrite comme un roman, qui croise celle des idées et la vie d’un homme.