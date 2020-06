Pour saluer la fin du confinement, les éditeurs sortent leurs canons: les best-sellers. Même si on peut regretter qu’ils fassent ainsi de l’ombre à d’autres livres moins faciles.

Et parmi eux, le plus gros vendeur de livres, 35 millions au compteur, Guillaume Musso, qui depuis vingt ans accumule les succès auprès d’un public qui lui reste fidèle à travers une quinzaine de livres.

La vie est un roman fera à nouveau un tabac auprès de ses fans et ne fera pas changer d’avis ses détracteurs. Comme dans La vie secrète des écrivains, il évoque à travers une histoire complexe jusqu’à en être parfois alambiquée, le quotidien des écrivains et leurs angoisses, tout en parsemant son récit à suspense, de citations littéraires et de moments d’émotion où il évoque un père et son fils.