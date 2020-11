Philippe Goddin, exégète de l’œuvre d’Hergé, passe à la loupe le séjour américain du plus célèbre des reporters.

Le personnage de Tintin est encore assez rustique, même s’il s’affine", concède Philippe Goddin, ancien secrétaire général de la Fondation Hergé et auteur, entre autres, des 6 tomes de Chronologie d’une œuvre, la meilleure et la plus complète des biographies consacrées à Hergé et son œuvre. Mais si les progrès sont évidents depuis Tintin au pays des Soviets, on est encore loin de la maestria graphique que laissaient entrevoir les dessins du jeune Georges Remi dans les magazines scouts qu’il illustrait dès le début des années 1920 et que l’on peut découvrir dans les premières pages d’Hergé, Tintin et les Américains.