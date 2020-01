Sorti en septembre 2019, son dernier roman, le très sensible La terre invisible (Buchet-Chastel), avait fait partie de la première sélection du Goncourt. L’écrivain français Hubert Mingarelli s’est éteint ce week-end "des suites d’une longue maladie". Il avait 64 ans. Auteur d’une vingtaine de romans et recueils de nouvelles, il avait reçu le prix Médicis en 2003 avec Quatre soldats. En 2014, les prix Landerneau et Louis-Guilloux le récompensaient pour L’homme qui avait soif. Il ne fallait pas voir le nom de son auteur pour reconnaître le style Mingarelli. Celui d’une écriture elliptique, qui suggère plus qu’elle détaille, laissant une place conséquente au ressenti du lecteur. La plupart des ouvrages d’Hubert Mingarelli avaient pour cadre la guerre. Ce qu’y vivaient ses protagonistes était du ressort de l’indicible. L’auteur parvenait, pourtant - avec ses silences, ses non-dits, offrant, ci et là, de la respiration au lecteur - à l’exprimer. Il était le seul Français, avec Annie Ernaux, à figurer l’an dernier dans la sélection du prestigieux Man Booker International Prize.