La fine équipe qui se cache derrière Philocomix 2, on la connaît déjà. On l’avait invitée, lors de la sortie du tome 1, à une conférence de La Libre, où les auteurs racontaient aux lecteurs invités comment penseurs et philosophes décrivent que la connaissance mène au bonheur.

Le trio - Jean-Philippe Thivet, Jérôme Vermer et Anne-Lise Combeaud - commet un second tome, avec une ambition supplémentaire. Et si, pour être heureux, il fallait, en fait, être ensemble ? Avec Jérôme Vermer, on a donné la parole à trois têtes pensantes du bouquin. Selon Baruch Spinoza, Hannah Arendt et Jean-Paul Sartre, le bonheur est d’abord l’histoire du collectif.

Breaking News, donc : difficile d’être content seul ! Mais comment marche le bonheur ensemble - une idée plus qu’à cogiter, en ce moment. Entretien.