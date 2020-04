Elle écrit cette fois sous son pseudonyme, mais avec une justesse, une vivacité et une générosité sans fards reconnaissables entre toutes et rares en littérature : Rebecca Lighieri, c’est d’abord Emmanuelle Bayamack-Tam, lauréate en juin 2019 du prix du Livre Inter pour Arcadie , un roman étincelant, jubilatoire et sans œillères, à la portée politique indéniable. À Rebecca Lighieri (clin d’œil à Dante, l’auteur de la, dont le patronyme est Alighieri) le rayon des romans noirs - souvenez-vous du troublant, prix des libraires Folio en 2018 - : ainsi en a-t-elle décidé.